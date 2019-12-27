Gelinim Mutfakta kim elendi? Bir ilk yaşandı! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 27 Aralık p

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanan Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışmaya bir kişi veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan ve yarışmaya veda eden gelin 47 puanla Pelin ve kayinvalidesi Yasemin Hanım oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Goncanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Goncanur mu, Aydan mı, kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Aydan ve Pelin

Günün en düşük puanı 12 puanla Elif

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan 19 puanla Goncanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK PUAN DURUMU

Elif: 49 puan

Aydan: 56 puan

Goncanur: 65 puan

Pelin: 47 puan