Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 1 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 1 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Fadime mi, Duygu mu, Melike mi, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 11 puanla Fadime,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 13 puanla Melike ve Duygu oldu fakat kura sonucu ile altınların sahibi Melike oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 42 puanla Fadime ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 44 puanla Duygu oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 71 puanla Melike oldu. Elif ise 68 puanda kaldı.