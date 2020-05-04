Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 516. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA YENİ YARIŞMACILAR BELLİ OLDU

Bu haftanın yeni yarışmacıları, eski yarışmacılardan Betül ile kayınvalidesi Gül Hanım yeni yarışmacılar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 4 MAYIS PAZARTESİ

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Betül oldu.

Günün üçüncüsü 11 puanla Hatice oldu.

Günün ikincisi 13 puanla Elif oldu.

Günün en yüksek puanını alan gelini 16 puanla Neslihan oldu.

Neslihan bugünkü çeyrek altını kazanan yarışamcı oldu.