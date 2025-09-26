Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi? 26 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bileziği kim aldı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bugün Gelinim Mutfakta'da elenen isim ile çeyrek altın ve bileziği kazanan yarışmacılar açıklanıyor. Tuğba, Miyase, Kader ve Hanife arasından sadece biri birinci olacak. Peki, 26 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi, çeyrek altın ve bileziği kim aldı?
Gelinim Mutfakta’da birinci ve elenen isim gün içinde duyurulacak. Tuğba, Miyase, Kader ve Hanife en iyi tabaklarını hazırlayıp en yüksek puanı almak istiyor. En yüksek puanın sahibi altınların sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, kim elendi? 26 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bileziği kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim belli olmadı. Elenen gelin ve kayınvalidesi açıklandığında haberimize eklenecektir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kader, Tuğba, Hanife ve Miyase arasından 25 Eylül 2025 Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
Dünün puan durumu şu şekilde gerçekleşti:
Hanife- 16 puan
Miyase- 14 puan
Tuğba- 19 puan
Kader- 13 puan