Şanlıurfa'lı Bucak Ailesi'nden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı iş adamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in Diyarbakır'da bir otelde gerçekleşen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

ASKER İLE POLİS ŞAHİTLİK YAPTI

AA'da yer alan habere göre çekilen halaylar ve düğün yemeğinin ardından kıyılan nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu.

GELİN ALTINLARI TAŞIYAMADI

Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.