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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gelin ve damada silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Gelin ve damada silahlı saldırı

        Avcılar'da nikah salonunda bir kişinin silahla ateş açması sonucu damadın arkadaşı yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:57
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        Gelin ve damada silahlı saldırı
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        Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahın ardından bir kişi silahla ateş açtı.

        Bu sırada salonda bulunan damadın arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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