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        Haberler Gündem Gelibolu’da tur otobüsü kaza yaptı; 1 ölü, 8 yaralı

        Gelibolu’da tur otobüsü kaza yaptı; 1 ölü, 8 yaralı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kazanın otobüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:27
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        Gelibolu'da tur otobüsü kaza yaptı
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        Kaza saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan Çanakkale’ye geziye gelen 16 AZL 892 plakalı tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

        Otobüsün önü çarpmanın etkisiyle parçalanırken, otobüs şoförü Adem Koçak, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolculardan 8’i ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlamasının ardından şoför Adem Koçak'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #Çanakkale
        #haberler
        #Adem Koçak
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