Arnavutköy Çocuk Akademisi Atölyeleri'nde bu oyunların yıl boyunca deneyimlenip, öğrenilebileceğini kaydeden Candaroğlu, "Kısa süre içerisinde çocuk akademimizin sayılarını da çokça arttıracağız. Çağımızın en büyük rahatsızlıklarından biri olan sosyal medya ve ekran bağımlılığını da önlemek ve çözebilmek adına yönlendirmeler yapmak birinci vazifemiz. Bu anlamda düzenlediğimiz akademilerimizde, kreşlerimizde ve evlatlarımızı ilgilendiren tüm birimlerimiz yoğun çalışma içerisinde. Velilerimiz her zaman destek alabilirler" diye konuştu.