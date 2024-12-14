Geleceğin yönetmenleri Altın Baklava’da buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi IX. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 10-12 Aralık 2024 tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. Ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festival, ödüllerin sahiplerini bulduğu görkemli gala gecesi ile sona erdi. Gaziantep’teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline 103 ülkeden toplam 1555 başvuru yapıldı. Ön elemeyi geçen 66 film kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zekâ kategorilerinde yarıştı. Filmlerin yurt dışı ve yurt içinden gelen yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

REKLAM advertisement1 Festivalin jüri başkanlığını Prof. Dr. Nezih Orhon üstlenirken, jüri üyeleri arasında oyuncu Oktay Kaynarca, Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar, oyuncu Didem Uğurlu ve oyuncu Eylül Tumbar yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi. Festivalin sürpriz konuğu ise genç oyuncu Gökhan Mumcu oldu.

GENÇ SİNEMACILARIN “BULUŞMA NOKTASI” Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın üstlendiği festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu şunları söyledi: "Çeşitli ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen öğrencilerimizi sanatseverlerle üniversitemiz çatısı altında buluşturduğumuz için son derece mutluyuz. Bu festivalin en temel özelliği sadece öğrencilerin katılabiliyor olması ve amatör ruhla başlayan çalışmaların profesyonel sektöre taşınmasına destek ve teşvik için keşfedilmelerini sağlamaktır. Altın Baklava Film Akademisi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin araştırma, eğitim ve lisans programlarının yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem vermektedir. Özellikle öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmelerine ve bu alanda ortaya çıkan kabiliyetlerini kullanmalarına destek verdiği atölye çalışmalarından creative eserlerinin jüri incelemesi ile ödüllendirildiği öğrenci film akademisidir. Siz kaliteli eserler ürettikçe, Hasan Kalyoncu Üniversitesi de sizlere desteğini sürdürecek; sizleri film yapımcılarıyla, sanatçılarla buluşturmaya devam edecektir. Bu süreçte çalışmalarınıza profesyonelleşme yolunda eşlik etmek için buraya gelen tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, oyuncularımıza ve yönetmenlerimize üniversite yönetimi ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum.”

4 KATEGORİDE 19 FİLME ÖDÜL Altın Baklava Film Festivali’nde dört kategoride 19 film ödüle layık görüldü. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar’ın yaptığı "Strange Bird" filmi birinci olurken, Yapay Zekâ kategorisinde birincilik ödülünü "Beyaz Güvercin” (White Dove) ile yönetmen Berkay Ellek aldı. Belgesel kategorisinde birincilik ödülü, "Shattered Memory" filmi ile yönetmen Hayat Labban’ın olurken, Animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü "My Father’s Car" filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua’ya verildi.

Jüri Özel Ödülü, Hazal Beril Çam yönetmenliğindeki "Sinek Gibi” (Squashed) ile Mert Erez yönetmenliğindeki "Rehber” (The Contact) adlı filmlere verildi. 2008 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin temellerini atarak ülkeye, bölgeye ve şehre kıymetli bir eser bırakan merhum Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen Hasan Kalyoncu Özel Ödülü ise yönetmenliğini Dilara Kuyanç ve Emirhan Özcan’ın yaptığı "Yavuz" adlı filmin oldu. Ödülü Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli takdim etti.

REKLAM ÖDÜL ALAN FİLMLERİN TAM LİSTESİ Kurmaca Birincisi: "Strange Bird", Achille Balthazar - Belçika Kurmaca İkincisi: "Farheen", Mirna Bou Abboud Kurmaca Üçüncüsü: "Beautiful Smile", Sophia Albrecht - Almanya Kurmaca Mansiyon: "Little Too Much Foam", Filip Poştovei - Romanya Belgesel Birincisi: "Shattered Memory", Hayat Labban – Filistin

Belgesel İkincisi: "Bir Sinefilin Dramı", Özgür Nuri Çiçek - Türkiye Belgesel Üçüncüsü: "Burning Heroes", Mateusz Misiarz - Almanya Belgesel Mansiyon: "Remembering The Future", Havvanur Korkut – Birleşik Krallık Animasyon Birincisi: "My Father’s Car", Cerine Raouraoua - Fransa Animasyon İkincisi: "REC", Fedor Maric – Bosna Hersek Animasyon Üçüncüsü: "Sema ve Kara", Lal Okyar – Türkiye

Animasyon Mansiyon: "Surfeit", Sabahattin Kunter Çalışkan, Berke Tolungüç - Türkiye Yapay Zeka Birincisi: "White Dove", Berkay Ellek - Türkiye REKLAM Yapay Zeka İkincisi: "At The Mountains of Madness", Buğra Mert Alkayalar - Türkiye Yapay Zeka Üçüncüsü: "Divine Love", Mert Can Altun - Türkiye Yapay Zeka Mansiyon: "In Pursuit of Blue", Nihat Vuran - Türkiye Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: "Yavuz", Dilara Kuyanç, Emirhan Özcan - Türkiye

Jüri Özel Ödülü: "Squashed", Hazal Beril Cam - Türkiye "The Contact", Mert Erez - Türkiye