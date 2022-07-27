Kullanıcı deneyimi tasarımcısı

Kullanıcı deneyimi, kullanıcının deneyimini zevkli ve karmaşık hale getirmeye yardımcı olmak için web siteleri, uygulamalar ve diğer dijital platformlar için marka bilinci oluşturma, tasarım, işlev ve kullanılabilirliği birleştirir. Online perakende, eğitim, bankacılık ve finans ve diğer birçok dijital hizmet için kilit bir alandır.