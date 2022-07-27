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Dikkat! Bu meslekler 2030'a kadar yok olacak! İşte, geleceğin meslekleri...

Geleceğin meslekleri nelerdir? Dikkat! Bu meslekler 2030'a kadar yok olacak

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 21. yüzyılın ikinci yarısında özellikle gençlerin seçebilecekleri meslekler tahmin bile edilemezken önümüzdeki yıllarda talep görecek meslekler şöyle...

27.07.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Günümüzde teknoloji büyük bir hızla ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. Öyle ki dünya nüfusu 8 milyara adım adım yaklaşırken, teknolojideki baş döndüren hız, gelecekte bazı mesleklerin yok olmasına sebep olacakken bazı mesleklerin ise daha değerli olmasına katkı sağlayacak. 

  • İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 21. yüzyılın ikinci yarısında özellikle gençlerin seçebilecekleri meslekler tahmin bile edilemezken önümüzdeki yıllarda talep görecek meslekler şöyle: 

  • Siber güvenlik uzmanı

    Siber tabanlı suçlarla mücadele edilebilmesi için siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle İngiliz hükümeti, gençleri büyüyen bu sektörü seçmeye teşvik ederek bu sorunu çözmeye çalışıyor.

  • Robotik mühendisi

    Biyomedikal mühendisliği, depolama ve lojistik, tarım teknolojisi ve sürücüsüz araçlar gibi yüksek teknoloji üretimi gibi alanlarda kodlama ve yazılım konusunda çok yetenekli kişilere ihtiyaç duyuluyor. Oldukça iyi bir kazanç sağlayan mühendisler tüm dünyada aranıyor.

  • Hemşire

    Covid-19 salgınıyla beraber sağlık sektörü zor günlerden geçti. Özellikle Birleşik Krallık'ta kritik bir hemşire sıkıntısı yaşandı. Bu nedenle artık hemşirelik alanının seçilmesi için kişiler teşvik ediliyor. 

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