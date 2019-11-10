Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi yerleri Geleceğe Nefes törenine sayılı günler kala merak konusu oldu. Rekor katılımın gerçekleştiği Geleceğe Nefes Ol Kampanyası yarın 11 Kasım'da saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilecek. Peki, Geleceğe Nefes Kampanyası fidan dikimi yerleri nerede? Katılım belgesi nasıl alınır?

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI FİDAN DİKİMİ YERLERİ NEREDE?

Geleceğe Nefes Kampanyası Tören alanları için https://gelecegenefes.com/ adresi üzerinden Tören Alanları seçeneğine tıklayarak bulunduğunuz şehri seçip tören alanlarına gidebileceksiniz.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir. Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

GELECEĞE NEFES KAMPANYAI FİDAN DİKİMİ SAAT KAÇTA?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11:11'de tören ile düzenlenecek. Vatandaşlar, katılım belgelerinde bulunan fidan dikim yerlerine ve ya tören alanlarına giderek fidan dikimine ortak olabilecek. 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde fidanlar dikilecek.