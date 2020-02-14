14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak? Soruları ATV ekranlarında yayınlanan ilk sahnelerin ardından merak konusu oldu. Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Gel Dese Aşk, güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Gel Dese Aşk oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili detaylar...
GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gel Dese Aşk'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmadı. Kanal tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizde...
GEL DESE AŞK OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Petekkaya,
Şebnem Bozoklu
İlayda Çevik
Erkan Petekkaya
Öykü Gürman
Ertan Saban,
Altan Gördüm
Mehmet Atay
Uğur çAVUŞOĞLU
Tuğçu Ersoy
Aslıhan Malbora
Yiğit Koçak
Selim Gürata
Ayşe Defne Piriçci
GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?
Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı. Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor. Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir. Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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