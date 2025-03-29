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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes, ligde 4. golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes, ligde 4. golünü attı

        Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:09
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        Gedson Fernandes, ligde 4. golünü attı!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda golleri Rafa Silva ve Gedson Fernandes kaydetti. Gedson, bu golle 26. maçında 4. kez fileleri sarmış oldu.

        Portekizli futbolcu, toplamda ise 40 müsabakada 9 gol, 2 asiste ulaştı.

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