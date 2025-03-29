Gedson Fernandes: Büyük takım olduğumuzu gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, galibiyeti değerlendirdi.

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"BÜYÜK TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

2-1 kazandıkları mücadeleyi değerlendiren Gedson Fernandes, "Kazanmak çok iyi. Çok iyi oynadık bugün. Taktikle ilgili değildi sadece takım ruhu ve savaşmakla ilgiliydi. Galibiyet istiyorduk ve aldık. Taraftarımıza armağan olsun. Büyük takım olduğumuzu, Beşiktaş olduğumuzu gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz." dedi.

Portekizli yıldız, "Mutluyum performansımdan dolayı ama en önemlisi takımın performansı. Böyle çalışarak daha iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.