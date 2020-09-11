Genel olarak suçiçeği olan kişilerde, sonrasında gece yanığı da oluşmaktadır. Bu virüs sinir köklerinde aktif olmayan bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. Aktifleştiği zaman ise; gece yanığı meydana gelmektedir. Bu virüs kişilerin yakalandığı bir hastalık sonucunda bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla aktifleşebilmektedir.

İlk olarak gece yanığı derinin belirli bölgesinde batma ve yanma sonucu ağrı oluşması ile oluşmaktadır. Döküntü meydana gelmeden 2-3 gün öncesinde bu ağrı başlamaktadır. Sonrasında ise; bölgede kızarıklık şeklinde su kabarcıkları oluşmaktadır. Zamanla oluşan bu kabarcıkların içerisine koyu renkli kan dolmakta ve kabuk bağlamaktadır. Kabuk bağlamasın sonucunda bu yaralar iyileşmektedir. Çok düşük bir ihtimal döküntü oluşmadan sadece ağrı olarak da meydana gelebilmektedir.

Gece yanığı genelde vücudun kalça ve gövdede oluşmaktadır. Yaşlı hastalarda oluşan gece yanığı ağrıları aylar ve yıllar boyu kalabilmektedir. Bu yüzden gece yanığı teşhisinin erken konması, ağrıların azaltılmasını sağlayabilmektedir.

Gece yanığı tanısı ise; vücutta oluşan su kabarcıklarının görüntüsünden ve ağrılardan anlaşılabilmektedir. Gerektiği takdirde su kabarcıklarından örnek alınarak teşhisi de konabilmektedir.

Bu rahatsızlık bulaşıcıdır ama daha öncesinden suçiçeği olmayan kişilerde gece yanığı şeklinde değil, suçiçeği şeklinde meydana gelmektedir. Gece yanığı nedeniyle oluşan su kabarcıklarının patlaması ile akan su ile de başka bir kişiye bulaşabilmektedir.

Tedavisi ise; kişilerinde ağrılarını azaltmak için uygulanan ilaç ve soğuk pansuman şeklinde yapılmaktadır. Erken tanı konulması, kişilerde virüsün vücuda yayılmadan tedavi edilmesini sağlamaktadır. İlaçlar ile yapılan tedavilerde gece yanığı sonrası oluşan ağrılar engellenememekte ama ağrılı dönemin minimum seviyeye indirilmesi sağlanmaktadır.