Özellikle soslar ve ek malzemelerle desteklenen salatalar, düşündüğünüzden daha yüksek kalori içerebilir. Yani yalnızca yeşillik tükettiğinizi sanırken, fazla kalori alabilirsiniz. Detaylar yazımızın devamında…

Salata, sağlıklı öğün denildiğinde akla ilk gelen alternatiflerden biri olabilir. Genelde öğlen veya akşam yemeklerinde tercih edilen salata, kilo kontrolü konusunda da popüler bir seçenek sayılır. Yine de geç saatlerde tüketildiğinde “gece salata yemek kilo yapar mı?” sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Burada önemli olan yalnızca saat değil, gün boyunca aldığınız toplam kalori ve salatanın içeriğidir. Günün sonunda ihtiyacınız olandan fazla enerji alıyorsanız, salata bile olsa kilo alımına yol açabilir. Bunun yanında, salataya eklenen soslar, peynirler veya ekmek kırıntıları gibi malzemeler kalori miktarını hızla yukarı çekebilir. Dolayısıyla gece salatası dendiğinde aklınıza sadece marul veya yeşil yapraklar değil, yağ ve karbonhidrat yükü de geliyor olabilir. İşte detaylar…

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GECE SALATA YEMEK KİLO ALDIRIR MI?

Gecenin ilerleyen saatlerinde yemek yemek, genel olarak sindirim sistemini ekstra çalıştıran ve bazen de uykuyu etkileyen bir durum oluşturabilir. “Gece salata yemek kilo aldırır mı?” sorusuna kesin bir evet veya hayır yanıtı vermek mümkün değil, çünkü bu durum pek çok değişkene bağlıdır. Örneğin, kalori ihtiyacınızı gün boyunca büyük ölçüde karşıladıysanız ve geceleyin dev bir salatayla ekstra 300-400 kalori alıyorsanız, bu fazlalık ilerleyen zamanlarda kilo artışına katkı sunabilir. Ancak gün boyu aldığınız kalori yetersizse ve gece saatinde hafif bir salatayla açlığınızı bastırıyorsanız, bu kilonuzu korumaya hatta düşürmeye yardımcı bile olabilir. Asıl mesele salatanın içeriğindedir: Yüksek yağlı soslar, yoğun peynir, kuruyemiş veya ekmek dilimleri gibi ilave malzemelerden zengin bir salata, düşündüğünüzden çok daha yüksek kalori barındırabilir. Sonuç olarak, gece saatinde tükettiğiniz salatanın büyüklüğü, içeriği ve günün geri kalanındaki beslenme planınız bu sorunun cevabını netleştirir.

REKLAM GECE SALATA YEMENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Avantajları:

Sindirimi görece daha kolaydır, ağır yemeklere göre mideyi daha az yorar.

Bol lif içerdiğinden tokluk hissini artırabilir.

Vitamin ve mineral alımınızı destekler, gündüz yeterince sebze tüketemeyenlere yardımcı olur. Geç saatlerde yenilen salata, özellikle yüksek soslu veya yağlı malzemelerle hazırlanmışsa kalori aşımına yol açabilir.

Yatmadan hemen önce tüketilen büyük porsiyonlu bir salata, sindirim sisteminizi devrede tutarak uyku kalitenizi düşürebilir.

Günlük kalori ihtiyacını aşıyorsanız, sağlıklı içerik bile olsa kilo artışına katkıda bulunabilir. Gece salata yemek konusunda bu artı ve eksileri göz önünde bulundurarak hareket ederseniz, vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilirsiniz. REKLAM GECE SALATA YEMEK KİLO YAPAR MI? Bir diğer sık karşılaşılan soru “gece salata yemek kilo yapar mı?” şeklinde ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken detay, gece tükettiğiniz salatanın içeriği kadar, gün içindeki toplam enerji dengenizdir. Eğer kalori kontrolünü elinizde tutuyorsanız, gece saatlerinde hafif bir salata sizi yağlandırmaz. Fakat bu salata adı altında yüksek miktarda yağ, peynir veya karbonhidrat eklenmiş bir öğünse, doğal olarak kilo yapma ihtimali yükselir. Ayrıca gece yemek yeme alışkanlığı bazı kişilerde kaçınılmaz şekilde porsiyon kontrolünü kaybettirir. Bu kontrol mekanizmasını koruyabileceğinize güveniyorsanız, geceleyin hafif bir salata kilo kontrolünüze zarar vermeyebilir. Yine de uykudan hemen önce büyük bir öğün yemenin sindirimi zorlaştırabileceğini ve uyku kalitesini düşürebileceğini unutmamalısınız. NASIL DAHA HAFİF BİR GECE SALATASI HAZIRLANIR?

Gece saatlerinde salata tüketmeye karar verdiyseniz, mümkün olduğunca hafif ve dengeli bir tarif hazırlayabilirsiniz. Mesela marul, göbek salata, roka, maydanoz gibi yeşillikleri temel almak başlangıç için iyidir. Üzerine az miktarda yağsız peynir veya birkaç parça tavuk ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı gibi sağlıklı yağları kullanırken, 1-2 yemek kaşığını geçmemeye özen göstermek kalori kontrolü açısından önemlidir. Soslarınızı mümkün olduğunca limon suyu, sirke ve baharatlar eşliğinde hazırlayarak ekstra kaloriden kaçınabilirsiniz. Yemeği tamamladıktan sonra tatlı veya yüksek kalorili abur cuburla devam etmek yerine, su tüketmek veya bitki çayıyla geceyi sonlandırmak daha akıllıca olur. Bu şekilde, hem hafif bir öğünle tok kalabilir hem de gece boyunca sindiriminizi çok zorlamamış olursunuz.