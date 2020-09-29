Kişilerin gözlerinde bulunan iki tip uyarıcı hücreler bulunmaktadır. Bunlar; koni ve çomak şeklinde olan hücrelerdir. Koni hücreler, kişinin parlak ışığa çıkmasıyla uyarılmaktadırlar. Gözün rengi ve ayrıntıları algılamasını sağlamaktadırlar. Çomak hücreler ise; parlak ışıkta hiçbir işlev görmemektedirler. Yalnızca loş ışığa geçiş yapıldığında gözün bu loşluğa alışmasını sağlayan ‘rodopsin’ denilen pigmentlerin harekete geçmesini sağlamaktadırlar. Bu pigmentler vücutta bulunan A vitamini ile harekete geçmektedirler. Eğer kişilerde yeterli A vitamini bulunmuyorsa bunun sonucunda gece körlüğü denilen rahatsızlık meydana gelmektedir.

Bu rahatsızlığın belirtileri; kişilerin çomak hücreleriyle görmeye geçme zamanları yarım saati bulabilmektedir. Aynı zamanda normalden daha az ayrıntıları ve uzaklığı görmektedirler. Böyle bir şey de gece görüşüne alışma zamanını uzatmaktadır. Özellikle gece görüşü, geceleri araç kullananlar için oldukça önemli bir faktördür. Gece körlüğü bulunan bir kişi; araç kullanırken birden karşıdan gelen aracın farından vuran parlak ışığa maruz kaldıktan sonra ki loş ışığa alışması zaman almakta ve bu da olası kazalara neden olmaktadır.

Bu rahatsızlığın tedavisi kişinin doktor kontrolünde belirlenen A ve D vitamini haplarını yeterli düzeyde alması ile olmaktadır.