Gebze'deki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi’nde önceki gün çıkan silahlı kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Y.T. ile olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ve yaşı 18'den küçük olan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklandı, Ş.S. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

REKLAM advertisement1

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.