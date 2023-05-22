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Gebze'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Kocaeli Gebze'de iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavga esnasında göğüs ve karın bölgesinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Giriş: 22.05.2023 - 01:46 | Güncelleme: ABONE OL
Gebze'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Gebze'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319. Sokak'ta bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. AA'nın haberine göre tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, O.K.G. (24) bıçakla göğüs ve karın bölgesinde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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