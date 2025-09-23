Gebze'de feci kaza: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta E.Y. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Savrulan hafif ticari araç takla attı. DHA'nın haberine göre; kazada sürücü M.S. ile hafif ticari araçtaki Damla Ş. (11), P.S, G.S. ve minibüsteki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan 11 yaşındaki Damla, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.