Çocuk sahibi olmak pek çok kadının hayali. Ancak bazı etkenlerden dolayı bu hayal sekteye uğrayabiliyor. Çocuk sahibi olmak her zaman düşünüldüğü kadar kolay olmayabiliyor çünkü doğurganlığı etkileyen pek çok faktör devreye giriyor.

Gebeliğe engel olan nedenler nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Parvana Seyidova, gebeliğe engel olan faktörleri sıraladı.

1. Yumurta bozukluğu

Kadınların belli bir kısmını etkisi altına alan polikistik over sendromu adet periyodlarının düzensizliğine ve erkeklik hormonun artmasına neden olmaktadır. Kadınların yaklaşık yüzde 10-15’inde yumurtlamayı engelleyen en sık görülen nedenlerden birisidir. Hamilelik için aranan ilk kriter kaliteli yumurtalardır. Vücudun doğurganlık sisteminde dahil olan adet kanamaları bazı nedenlerden dolayı etkilenerek hamile kalamama sorunlarına yol açmaktadır. Aslında yumurtlama fonksiyonlarında yaşanan bir aksaklığın göstergesi olarak adet kanamaları değişmektedir. Özellikle beslenme, hastalık ve stres gibi hormonal düzeneği etkileyen sorunlar adet kanamalarını yani yumurtlama fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilenmektedir.

2. Fallop tüplerinin kapalı olması

Hamileliğe engel olan faktörler arasında tüplerin tıkalı olması yer almaktadır. Fallop tüpleri sperm ve yumurta hücrelerinin bir araya gelmesini sağlayan fonksiyonel bir köprü görevini üstlenir. Cinsel birlikteliğin ardından spermler rahim kanalı ve rahim ağzı ile rahime ulaşarak tüplere, oradan döllenecek yumurtaya ulaşabilmektedir. Eğer tüplerde bir tıkanıklık söz konusu ise, üreme hücrelerin bir araya gelmesi ve gebeliğin oluşma nerdeyse imkansızdır.

3. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, enfeksiyonlar tüplerin tıkanmasına neden olmaktadır. Tüplerin tıkanması da gebeliğin normal yollardan sağlanabilmesini engelleyen etkenler arasında yer almaktadır. Karın boşluğu iltihabı da fallop tüplerinin tıkanıklığına yol açabilir. Bu durumda da, gebelik oluşamayacağı için hastaya tüp bebek tedavisi önerilmektedir.

4. Kadınlarda ileri yaş

Kadınlar hayatları boyunca kendilerine yetecek kadar yumurta rezervi ile doğar. Yaşın ilerlemesi ile bu rezervler yavaş yavaş azalırken, 35-40 yaşından sonra sayıca azalmanın yanında yumurta kalitesi de düşmeye başlar. Kadınların yaşı ile yumurta sayı ve kalitesi doğrudan bağlantıdır. 35 yaş altı kadınlarda herhangi bir sorun yoksa ve bir yıllık deneme sonrası gebelik gelişmesi olmamışsa, 35-40 yaş arasındaki kadınlarda 6 ay sonrasında gebelik söz konusu değilse ve 40 yaş üstü kadınlarda ise hiç vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekir.

5. Çikolata kistleri

Rahim duvarını çevreleyen, rahim zarı olarak da nitelendirilen tabakaya endometrium denir. Bu yapı sadece rahim içinde bulunur. Yumurtalıklarda karın iç zarında da bulunduğu zaman soruna işarettir. Regl kanaması ile beraber, regl kanı vajina ve rahim ağzı ile dışarı atılırken, içinde endometrium tabakası olduğu için onlarda da kanama olur. Kanamaların birikmesi ise yumurtalıklarda küçük küçük kistlerin oluşmasına neden olur. Regl dönemlerinde büyüyen bu kistler regl ağrısının fazla olduğu kadınlarda daha sık rastlanmaktadır.

6. Obezite

Gereğinden fazla kilosu olan veya obez olan kadınlarda, doğurganlık olasılığı normal kilolu kadınlara göre çok daha azdır. Hamileliğin elde edilmesinin ardından da, mevcut olan fazla kilo hamilelik esnasında tehlikeleri arttırabilir. Fazla olan kiloların verilmesi ile beraber hem doğurganlık artar, hem de sağlıklı bir hamilelik yaşama olasılığını arttırır. Obez kadınlarda düşük yapma riski daha fazladır.

7. Alkol ve sigara kullanımı

Aşırı miktarda alkol ve sigara tüketiminin hem kadın hem de erkek için kısıklık faktörü oluşturarak gebeliği engellediği belirlenmiştir. Sigara tüketimi kadınlarda hücre yıkımını artırırken, hücre yenilenmesini yavaşlattığı için erken menopoz oluşumunun da sebepleri arasındadır. Ayrıca gebelik sırasında aşırı miktarda sigara ve alkol kullanımı da erken doğuma ya da bebekte anomalilere yol açmaktadır.

8. Erkek Faktörü

Gebeliği engelleyen bir diğer neden de erkeklerde sertleşme ile azalmış ve kalitesi bozulmuş spermdir. Sperm kalite ve sayısının azalması, sertleşme problemleri ve daha nadir görülen hastalıklar erkeklerde kısırlığın en önemli 3 sebebini oluşturur. Günümüzde çok sık olarak tespit edilen varikosel denilen testis damarlarının genişlemesinde testis ısısı artar ve testislerden sperm hücresi üretimi ve kalitesi bozulur. Aynıca erkeklerde daha önceden geçirilmiş kasık fıtığı ya da çocukluklarında inmemiş testis nedeniyle yapılmış ameliyatlar da sperm kalite ve sayında anormalliklere neden olmaktadır.