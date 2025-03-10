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        Haberler Gündem Güncel Genç kadın, polise ve bekçiye saldırdı!- Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Genç kadın, polise ve bekçiye saldırdı!

        İstanbul Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine GBT sorgusu ile üst araması yapan polisle bekçiye saldırdı. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:27
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        Genç kadın, polise saldırdı!
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        Ataşehir'de bir kadın, sevgilisine Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst araması yapan polis memuru ve bekçiye saldırdı.

        DHA'nın haberine göre tekme tokat saldıran kadın bekçinin gözlüğünün kırılmasına neden oldu. Kadın ve sevgilisi güçlükle etkisiz hale getirilirken, yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 12.25 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memurları şüphe üzerine Şevket Batuhan B.’nin GBT sorgusuyla üst aramasını yapmak istedi. O sırada şüphelinin sevgilisi Yağmur S., bağırmaya ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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        BEKÇİYE TEKME ATIP GÖZLÜĞÜNÜ KIRDI

        Yağmur S.’ye bekçi E.Y. kayıt yapmaması yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan kadın, bekçiye ve polise saldırdı. Bekçi E.Y.'ye tekme atan kadın, bekçinin yüzüne tokat atarak gözlüğünü kırdı. Saldırgan tavırlarına devam eden Yağmur S. polis merkezindeki personeller yönelik 'Hepinizin yüzünü çektim, siz göreceksiniz' diyerek tehditlerde bulundu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Olayın ardından Yağmur S. ile 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydı bulunan Ş.B.B. gözaltına alındı. İki şüpheli ifadeleri alınarak 'Görevli memura mukavemet’, 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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