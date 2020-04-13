13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazzeliler ev karantinasında aile bağlarını güçlendiriyor
- Huzaa beldesindeki evlerinde karantinaya çekilen 8 kişilik aile, günlerini yardımlaşma, dayanışma ve aile bağlarını güçlendiren çay sohbetleriyle geçiriyor - Ev işlerini aralarında bölüşen aile bireyleri kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini birlikte hazırlıyor; temizlik ve ev düzenlemesi gibi işleri de ortaklaşa yapıyor
Gazzeli yetkililerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı "evde kal" çağrılarını dikkate alan Filistinli aile, kendilerini karantinaya aldıkları evlerinde sıkılmaya pek vakit bulamıyor.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesindeki evlerinde kendilerini izole eden 8 kişilik aile, günlerini yardımlaşma, dayanışma ve aile bağlarını güçlendiren çay sohbetleriyle geçiriyor.
Ev işlerini aralarında bölüşen aile bireyleri kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini birlikte hazırlıyor; temizlik ve ev düzenlemesi gibi işleri de ortaklaşa yapıyor.
Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye geldikten sonra Sağlık Bakanlığının zorunlu karantinasında 21 gün geçiren Muhammed Ebu Rayide (40),yaklaşık 1 hafta önce süresini doldurup evine geçtiğini ve evde karantina günlerine başladıklarını söyledi.
Evde geçirdikleri bu süre içinde günlük hayatın koşuşturması sırasında birbirlerine pek vakit ayıramayan aile bireylerinin bağlarının güçlendiğine dikkati çeken Ebu Rayide, kendisinin de hiç sıkılmadığını, bahçe işleriyle oyalandığını aktardı.
İçinden geçtikleri süreçte evde kalmanın "milli bir görev" olduğunu ifade eden Ebu Rayide, Gazze'nin sağlık alt yapısının zayıf olması nedeniyle evde kalarak yetkililerin işini kolaylaştırmak gerektiğini kaydetti.
Müziğe olan ilgisinin ailesi tarafından karantina günlerinde fark edildiğini belirten İhab Ebu Rayide (21) de uzun çay sohbetlerinde kendisinden şarkı söylemesinin istendiğini dile getirdi.
Emine Ebu Rayide (16) ise normalde vaktinin çoğunu okulda ve arkadaşlarıyla geçirdiğini ancak salgının ardından hayatının büyük ölçüde değiştiğini ifade etti.
Emine, "Artık bütün vaktimi ailemle geçiriyorum. Ev işlerinde anneme yardım ediyorum. Derslerimi tekrar ediyorum. Boş kalan vakitlerimde kardeşlerimle muhabbet ediyorum." diye konuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.
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