Gazze’de sağlık sistemi çöktü: Sağlık çalışanları da hedefte!

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Sınır tanımayan doktorlar personelleri, Gazze şeridinde, 7 Ekim’den bu yana, 27 bin 500’den fazla hastayı tedavi etti. sınır tanımayan doktorlar ekibi de İsrail'in hedefleri arasında yer alıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana da ekipten 6 kişi hayatını kaybetti. El-Aksa Hastanesi’nde, acil servis ve cerrahi faaliyetleri destekleyen çocuk cerrahı olan Federica Iezzi Gazze’deki tıbbi müdahelelerin aciliyetini ve önemini Habertürk'e anlattı.

“İSRAİL'İN STRATEJİSİ HEP AYNI, BOMBALIYOR”

İsrail’in saldırılarına ilişkin Iezzi, “İsrail'in stratejisi hep aynı. Hastanenin etrafını bombalıyıp bölgede tahliye emri çıkartıyor, bu da sağlık tesislerinin tamamen tecrit edilmesine neden oluyor. Bu da hastanenin işlevselliğini yitirmesine neden oluyor. El Aksa Hastanesi aylar boyunca Gazze Şeridi'nin merkezindeki insanlara hizmet veren tek hastaneydi. Hastane çok sınırlı bir insan kaynağı ve sınırlı tıbbi malzeme ile yönetiliyordu. El-Aksa Hastanesinin işlevselliği azaldığı için, Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde bir sahra hastanesi açtık. Enfeksiyon oranının yüksek olması, basit enfeksiyonların iyileştirmesi için gereken tıbbi ve cerrahi malzemelerin eksikliği nedeniyle çocukların amputasyonu gerekiyor. Bu bir seçim değil ama geçerli tek çözüm.” diye konuştu.

REKLAM “15 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VURULMUŞ OLARAK GELİYOR” İezzi, “15 yaşın altındaki çocuklar özellikle baş ve boyundan vurulmuş bir şekilde geliyor. Bu bombalamanın sonucu değil, silahla spesifik bir şekilde yaralama sonucu oluyor. Bu tür yaralanmaları gördüğünüzde çok fazla şey yapamazsınız, çocuğun acısını dindirmeye yetecek kadar ağrı kesici de yok.” dedi. “BASİT HİJYEN MALZEMELERİNE BİLE İHTİYAÇ VAR” Tıbbi malzemelere yönelik ise İezzi, “Tıbbi malzemenin Gazze Şeridi'ne girmenin tek yolu Kerem Şalom. Erzak, personel, Gazze'ye o sınırdan geçiyor. Birçok şeye izin verilmiyor. Tıbbi malzemeler dışında, basit hijyen malzemelerine bile ihtiyaç var, sabuna bile. hastaneye gelemeyen bir sürü anne oluyor ve bu da yeni doğan ve anne ölüm oranlarındaki artış demek. Çünkü hala her yer bombalanıyor.” açıklamasında bulundu.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir