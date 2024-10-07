Gazze'deki hükümet: İsrail, güvenli iddia ettiği bölgelerle Filistinlileri aldatıyor

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in Gazze'de güvenli olduğunu iddia ettiği bölgelerle, "Filistinlileri aldattığını" belirtti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırımın 1. yılında, İsrail'in Filistinlilere yönelik tahliye tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki (Beyt Hanun, Beyt Lahya ve Cibaliya) vatandaşlara, İsrail'in evlerini tahliye etme ve güneye geçme tehditlerine karşılık vermeme çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere "tehlikeyi hissettiklerinde kaldıkları yere en yakın bölgeye gitmeleri" tavsiyesinde bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "güvenli koridorlarının ve yerinden edilenler için bu yönde bölgelerin varlığı" iddiasıyla aldattığı vurgulandı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarında yalan söylediği, Gazze'nin güneyine giden vatandaşların katledilmesi ve yerinden edilenlerin çadırlarının hedef alınmasıyla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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