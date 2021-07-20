Gazze'de kurbanlıklarını kesen Filistinliler, etlerini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı

Gazze'de kurban kesimleri bayram namazı sonrasında başladı.
Kurbanlıklar çoğunlukla evlerin önünde ya da bahçelerde kesilirken, bazı kişiler ise belediyelerin tahsis ettiği kesim alanlarını tercih etti.
Kurbanlıklar kesildikten sonra Gazzeliler hemen kurban eti dağıtımına başladı. Etler komşular, yakınlar ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
- Gazzeliler kurban kesebilmek için imkanlarını zorluyor
Filistinli Hamade Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz zor ekonomik duruma rağmen şartları zorlayarak geçen yıllar olduğu gibi bu yıl da kurbanlık satın aldım. Kurbanı kesip, komşularımıza, mahalledeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz." dedi.
Muhammed, Gazze'deki İsrail ablukasının bir an önce sona ermesi ve tüm İslam aleminde barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.
İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka, mayıs ayında düzenlediği saldırılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal şartların her geçen gün daha da kötüleştiği Gazze'de halkın her şeye rağmen tüm imkanlarını zorlayarak kurban kesmeye gayret gösterdiği aktarılıyor.
Halkın zor ekonomik şartlara rağmen yıl boyu biriktirdikleri parayla kurbanlık almaya çalıştığı ifade ediliyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Nail es-Sadi, daha önce yaptığı açıklamada, sıkıntılı ekonomik duruma ve İsrail'in son saldırılarına rağmen bu yıl kurban satışlarının iyi olduğunu belirtmişti.
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!