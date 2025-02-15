Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki esir takasının 6. turu | Dış Haberler

Gazze'de İsrail ve Hamas arasındaki esir takasının 6. turu | Dış Haberler

Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda güvenlik önlemleri aldı.

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Kassam üyeleri, esir takası esnasında İsrail ordusundan ele geçirdiği tüfekleri sergiledi.

Hamas, Kızıl Haç'a yaptığı son teslimde 3 İsrailli rehineyi kalabalığın önünde geçit törenine çıkardı. Yapılan bir konuşmanın ardından esirler Kızıl Haç'a teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

Hamaslı esirler de serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı.

Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistinliler, serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının önceki turlarında olduğu gibi yine Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaştı.

Hamas, esir takasını askıya almıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.

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Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.