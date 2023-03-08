7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Gaziosmanpaşa’daki binaların ortalama %67’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %23’ünün hafif, % 8’sinin orta, % 1,5’inin ağır ve % 0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Gaziosmanpaşa’da, analiz edilen toplam bina sayısı 29.283’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.