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Gaziosmanpaşa deprem risk haritası: Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? GOP'tan fay hattı geçiyor mu?

Gaziosmanpaşa deprem risk haritası: Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Gaziosmanpaşa deprem zemin haritası gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımızın gözü Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? sorusuna çevrildi. İşte Gaziosmanpaşa fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler...

Giriş: 08.03.2023 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde her zaman deprem tehlikesi bulunuyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından diğer illerimizde yaşayan vatandaşlarımız da yaşadıkları şehir ve ilçelerdeki deprem riskini sorgulamaya başladı. Peki, Gaziosmanpaşa'da deprem riski var mı? İşte Gaziosmanpaşa deprem risk haritası...

  • 7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Gaziosmanpaşa’daki binaların ortalama %67’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %23’ünün hafif, % 8’sinin orta, % 1,5’inin ağır ve % 0,5’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Gaziosmanpaşa’da, analiz edilen toplam bina sayısı 29.283’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

  •  Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde Gaziosmanpaşa’daki binaların ortalama %10’unun (yaklaşık 2.811 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 26.300 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir. Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Gaziosmanpaşa’da ortalama 140 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 83 kişinin ağır yaralanabileceği ve 418 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

  • Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.

  • Gaziosmanpaşa’da Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 13.963 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 42.000 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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