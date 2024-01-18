Gaziosmanpaşa'da inşaat temelinde toprak kaydı: 2 bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi
Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. DHA'nın haberine göre; ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 bina tahliye edildi.
İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Olay, saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi. Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.