İnşaat çalışması sırasında yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı
Giriş: 06.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:37
Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.
Çökme nedeniyle bölgedeki doğal gaz hattı zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.
Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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