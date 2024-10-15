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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde silah sesleri | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesinde silah sesleri

        İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, kavganın ardından hastaneye gelen grup arasında gerginlik çıktı. Hastane bahçesinde havaya ateş açılması üzerine polis harekete geçerek olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Acil servisin önünde silahla havaya ateş açıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 04:17 Güncelleme: 15.10.2024 - 04:36
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        Hastane bahçesinde silah sesleri
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        Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye getirildi. Yaralılar hastanede tedavi edilirken, diğer gruptan hastaneye gelen kişiler acil serviste gerginlik çıkardı.

        HASTANE BAHÇESİNDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

        Bu gerginliğin hemen ardından olaya hastane polisi müdahale etti. İddiaya göre, şüphelilerden biri silahla ateş açtı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Hastane bahçesinde toplanan hasta yakınları ise peş peşe yükselen silah sesleri üzerine panik yaşadı.

        DHA'nın haberine göre; olayda yaralanan olmazken, şüphelilerden bazıları koşarak uzaklaştı. Polis ise 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan hastane bahçesinde yükselen silah sesleri, çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        Görüntülerde hastane bahçesinde yaşanan panik ve bir kişinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı. Havaya ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken, görüntüyü alan kişilerin diyalogları kayıtlara yansıdı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #gaziosmanpaşa
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