        Gaziantep'te orman yangını çıktı

        Gaziantep’te orman yangını çıktı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 23.09.2025 - 18:37
        Gaziantep'te orman yangını çıktı
        Kuzuoluk Mahallesi kırsalında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı.

        Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 1 ilk müdahale aracı, 3 arasöz, 1 su tankı ve 20 araç sevk edildi.

        Jandarma ve vatandaşların da katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme de başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
