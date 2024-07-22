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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep’te işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı

        Gaziantep'te, işçi servis minibüsleri kafa kafaya çarpıştı. Bir TIR'ın da karıştığı kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:33
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          Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı.

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          Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki TIR'a çarptı.

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          Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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          Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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          Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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