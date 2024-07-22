Gaziantep'te işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 21 yaralı
Gaziantep'te, işçi servis minibüsleri kafa kafaya çarpıştı. Bir TIR'ın da karıştığı kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.
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Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan Orhan E. idaresindeki minibüs, karşı yönden gelen Orhan D. yönetimindeki minibüsle 3. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda çarpıştı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman E'nin kullandığı minibüs, park halindeki TIR'a çarptı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 21 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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