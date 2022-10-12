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Gaziantep ve Şanlıurfa'nın paylaşamadığı lezzet: Lahmacun

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan gastronomi kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'nın paylaşamadığı tescilli lezzet lahmacun, soğanlı ve sarımsaklı seçenekleriyle iki kent arasında tatlı bir rekabet yaşatıyor

12.10.2022 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kültür turizmi noktasında her yıl binlerce turisti ağırlayan Gaziantep ve Şanlıurfa, konuklarına sunduğu eşsiz mutfaklarıyla hem göze hem de mideye hitap ediyor. AA'nın haberine göre iki kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lahmacun ise boyutları ve içerisinde kullanılan malzemelerle birbirinden ayrılırken, hem Gaziantep hem de Şanlıurfa'daki ustalar, tescilli olan lezzetlerinin daha iyi olduğunu savunuyor.

  • GAZİANTEP LAHMACUNU SARIMSAKLI YAPILIYOR

    UNESCO'nun gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağında yer alan Gaziantep'in öne çıkan lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de coğrafi işaretle tescillenen Antep lahmacununun en önemli özelliği, sarımsaklı olması. Domates, koyun eti, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber ile farklı bir tada ulaşan lahmacun, lokantalarda ya da mahalle fırınlarında pişiriliyor. Lahmacun ustası Dinçer Polat, Gaziantep'te 4 yıldır lahmacun salonu işlettiğini söyledi. Gaziantep lahmacununun Şanlıurfa'dan farklı olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

  • "Gaziantep lahmacununda maydanoz, domates, et, biber ve sarımsak tercih ediyoruz. Şanlıurfa lahmacununda ise ağırlıklı soğan tercih ediyoruz. Onun haricinde domates, biber ve et kullanıyoruz. Şanlıurfa lahmacunu biraz daha yuvarlak yapılıyor.

  • Antep lahmacununu ise oval şekilde yapıyoruz. Sonuç itibarıyla Gaziantep'te, gastronomi kenti olması dolayısıyla tescilli ürün Antep lahmacunu daha çok tercih ediliyor. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turist ise Antep lahmacununu daha çok merak ediyor. Günlük 200 lahmacun üretiyoruz. 50 tane ise Urfa lahmacunu yapıyoruz."

  • Lahmacun salonu işletmecisi Enes Balkın ise Gaziantep lahmacunu yaptıklarını belirterek, "Antep lahmacununa konulan sarımsak, lahmacunu daha lezzetli hale getiriyor. Özellikle turistler, Antep lahmacununu tercih ediyor. Lahmacun, Gaziantep'in tescilli ürünü. Yani 1-0 öndeyiz" dedi.

     

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