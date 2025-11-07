Habertürk
        Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak ilaç operasyonunda 30 bin 572 ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:25
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 300 bin boş makaron, 1515 paket gümrük kaçağı sigara, 163 şişe kaçak içki, 124 litre kaçak içki, 3,45 litre alkol aroması, 31 boş alkol şişesi, 34 elektronik sigara ele geçirdi, 8 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        KAÇAK İLAÇ OPERASYONU

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 30 bin 572 ilaç ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
