Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 121 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı, 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.