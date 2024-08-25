Gaziantep'te otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 25.08.2024 - 00:45 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:45
H.K. (55) yönetimindeki silobas dorse takılı TIR ile Y.G. (49) idaresindeki otomobil, İslahiye-Hassa kara yolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hatice G. (48), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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