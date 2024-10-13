Gaziantep'te orman yangını
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Giriş: 13.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:53
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araç sevk edildi.
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Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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