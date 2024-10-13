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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te orman yangını | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te orman yangını

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:53
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          Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araç sevk edildi.

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          Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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