Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi 146 nolu sokakta akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 18 kişiden biri olan Makbule Deniz, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 14'nün yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken diğer 3'nün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.





İHA'nın haberine göre Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi 146 Sokak’ta bulunan kız evine baskın yapmıştı.Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine çatışmaya dönüşen kavga sokaktan mahalleye taşmıştı. Olayda 18 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştı.