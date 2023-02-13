Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Gaziantep'te hemşirenin deprem anında çocukları kurtarma çabası kamerada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'teki bir hemşirenin kahramanlık anlarını paylaştı. Fedakar hemşirenin deprem esnasında kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabası, kamera görüntülerine anbean yansıdı

Giriş: 13.02.2023 - 04:37 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te hemşirenin deprem anında çocukları kurtarma çabası kamerada
Kahraman hemşirenin deprem anında çocukları kurtarma çabası kamerada
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'te bir hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı.

DHA'nın aktardığı habere göre; deprem sırasında hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülerde yer aldı.

BAKAN KOCA: ARKADAŞLARIMIZ CANLARI PAHASINA ÇOCUKLARI KURTARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hasta çocukları kurtarma görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

Görüntüde sarsıntı devam ederken hemşirenin dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
THY'den tahliye seferleri için rezervasyon uyarısı
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
OHAL'de sağlık önlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
14 kişiye mezar olan binanın mühendisi yakalandı
14 kişiye mezar olan binanın mühendisi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.