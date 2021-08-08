Gaziantep'de korkutan yangın

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında çıkan dev yangın yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangının bulunduğu fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Yangın, akşam saat 19.50 sıralarında Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arkim Boya Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamını saran ve çevrede bulunan iki depoya sıçrayan yangına müdahale etti. Yangına 24 araç, 75 personelle müdahale edildi, 3 saatte kontrol altına alındı
Ekipler yangına, toplam 24 araç ve 75 personelle müdahale etti. Boya fabrikasında çıkarak yanındaki iki depoya sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından 30 ton köpük 5 bin ton su harcanarak kontrol altına alındı. Yangının bulunduğu alanlarda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül de yangın sonrası olay yerine gelerek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı ve diğer yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Yangın ile ilgili açıklamalarda da bulunan Vali Davut Gül, "Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğünde olan yan yana 4 depoda yangın çıkmış. Olayın duyulmasının ardından Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi eşliğinde müdahale edildi. Yangının etrafı sarılmış durumda. Diğer fabrikalara sıçramaması için tedbirler alınmış durumda. Arkadaşlar çalışıyor. Bir saat, bir buçuk saat içerisinde tamamen söneceğini tahmin ediyoruz. Çıkış nedeni henüz belli değil yaralı yok" diye konuştu.
Yangının çıktığı fabrika ile çevre depolardaki soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin 24 araç ve 75 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Davut Gül, yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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