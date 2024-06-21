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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Tarhan kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp baraj gölüne girdi. Fatih Mehmet ile Ömer Faruk Tarhan kardeşler bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Mehmet Tarhan’ı kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih Mehmet Tarhan Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, kaybolan Ömer Faruk Tarhan’ın bir süre sonra Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.