17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
Gaziantep'te, 17 yaşındaki Mehmet Bulut, borç yüzünden tartıştığı arkadaşı 19 yaşındaki A.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Gaziantep'te olay, önceki gün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı A.D (19) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre kavgada A.D. yanındaki bıçak ile Mehmet Bulut’u yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedaviye alınan Bulut, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Mehmet Bulut’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.