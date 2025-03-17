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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te 17 yaşındaki Mehmet Bulut borç yüzünden öldürüldü | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!

        Gaziantep'te, 17 yaşındaki Mehmet Bulut, borç yüzünden tartıştığı arkadaşı 19 yaşındaki A.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:45
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        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
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        Gaziantep'te olay, önceki gün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bulut (17) ile arkadaşı A.D (19) arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre kavgada A.D. yanındaki bıçak ile Mehmet Bulut’u yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE CAN VERDİ

        Tedaviye alınan Bulut, sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Mehmet Bulut’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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