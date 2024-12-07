Üç kardeşin oyunu faciayla sona erdi!
Gaziantep'te, üç kardeş oturma odasında tüfekle oyun oynarken, av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili A.E. (16) ve C.E. (17) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 07.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:41
Gaziantep'teki Kıbrıs Mahallesi'nde, A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. (6) evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.
EVDE 2 TÜFEK 10 MERMİ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu. Olayla ilgili kardeşler A.E. ile C.E. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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