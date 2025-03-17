Gaziantep'te bir kadının hayatı söndü... İbni Sina Mahallesi’nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25), çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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BİR ÇOCUK ANNESİYDİ DHA'daki habere göre yapılan araştırmada eşi geçen yıl yıl ölen, 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi.

"UYUŞTURUCU VE FUHUŞA ZORLANDIM" Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi.

ZANLI TUTUKLANDI Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, dün sabah yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.

"UZUN SÜREDİR HABER ALAMIYORDUK" Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. "SEBEP OLAN HERKES TUTUKLANSIN" Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.