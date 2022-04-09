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STAT: Kalyon Stadı
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 20.30
YAYN: beIN Sports 1
GAZİANTEP FK: Günay, Furkan, Toşça, Muhammet, Ertuğrul, Doğan, Figueiredo, Sagal, Maxim, Caulker, Kitsiou
YEDEKLER: Mustafa, Pawel, Oğuz, İbrahim, Ahmed, Recep, Vetrih, Merkel, Luka, Mirza
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Vişça, Nwakaeme, Cornelius
YEDEKLER: Erce, Ahmetcan, Serkan, İsmail, Puchacz, Berat, Yunus, Yusuf, Kouassi, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
6. RANDEVU
İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor’un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.
Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.
BUGÜNE ERTELENDİ
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.
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