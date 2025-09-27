Habertürk
        Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, 2-0 geriye düştüğü maçta Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Samsunspor'da Cherif Ndiaye 45+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:36
        Samsun 10 kişi kaldı, G.Antep geri döndü!
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Dört golün atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Maça hızlı başlayan konuk ekip Samsunspor, 4'te Van Drongelen ve 19'da Cherif Ndiaye'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

        Gaziantep FK, 45'te Lungoyi'nin golüyle soyunma odasına giderken farkı 1'e indirdi.

        Samsun'un ikinci golünü kaydeden Cherif Ndiaye 45+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        İkinci yarıda baskısını iyice artıran Güneydoğu ekibi, 75'te Abena'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

        Gaziantep FK bu sonuçla puanını 11'e çıkarıp 6. sıraya tırmanırken, Samsunspor ise 12 puanla 4. sırada yer aldı.

        Stat: Gaziantep

        Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 87 Bacuna), Rodrigues, Sorescu (Dk. 30 Camara), Bayo, Maxim

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Borevkovic) , Drongelen, Tomasson, Musaba (Dk. 66 Soner Gönül), Holse (Dk. 88 Makoumbou), Yunus Çift (Dk. 78 Celil Yüksel), Ntcham, Coulibaly (Dk. 46 Mouandilmadji), Cherif Ndiaye

        Goller: Dk. 4 Drongelen, Dk. 19 Cherif Ndiaye (Samsunspor) Dk. 45 Lungoyi, Dk. 75 Abena (Gaziantep FK)

        Kırmızı kart: Dk. 45+5 Cherif Ndiaye (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 8 Sorescu, Dk. 32 Rodrigues, Dk. 45 Melih Kabasakal, (Gaziantep FK), Dk. 45 Okan Kocuk, 45+6 Coulibaly, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 78 Yunus Çift (Samsunspor)

