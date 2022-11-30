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Gaziantep FK'dan olağanüstü kongre kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, olağanüstü kongre kararı aldı.

Giriş: 30.11.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep FK'dan olağanüstü kongre kararı

Başkanlığını halen Cevdet Akınal'ın yürüttüğü Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü kongre kararı aldığı belirtildi. Kongrenin 15 Aralık'ta yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem ile 15.12.2022 Perşembe günü saat 13:00'de Dernek Merkezi'nde yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22.12.2022 Perşembe günü saat 13:00'de Dernek Merkezi'nde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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