Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Konuk ekip, 26'da Zukanovic ile öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti.

53'te Kana-Biyik skoru eşitledi. 59. dakikada Andre skoru Gaziantep lehine değiştirdi. Mevlüt Erdinç, 90+5'te skoru ilan etti. 2-2.

Bu sonuçla Karagümrük 4 puana yükseldi, Gaziantep ilk puanını aldı.