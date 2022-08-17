'Bunun gereğini yapmamız gerekiyor' 0:00 / 0:00

Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor

HABERTURK.COM

Gaziantep gastronomisinin dünyaya açılmasında önemli mihenk taşlarından olan Uluslararası GastroAntep Festivali’nin dördüncüsü bu yıl, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ile işbirliği içinde 15 - 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivale sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, festivalin 4 gün sürecek olan programı hakkında bilgiler verdi.

Fatma Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın pandemi sonrası durumuna ve Gaziantep olarak neler yapmayı hedeflediklerini anlattı. Şahin, dünyanın zenginlik ölçeğinin artık kültürel zenginliğin korunması, kültürel mirasına sahip çıkılması ve sağlık konuları olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: Bizim GastroAntep yolculuğumuz aslında bir insanlık yolculuğu. Kişi başına düşen gelire bakmıyor milletler artık. Geçtiğimiz zor dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilim ve akıl. Elimizdeki toprağın bizi nereye götüreceğini iyi analiz edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde ekonomik kalkınmayla birlikte insani ve çevresel kalkınmanın mutlaka yapılması gerektiğini, yapılmadığında büyük sorunlar yaşanacağı ifade ediliyor. Söylemlerin eyleme dönüşmediğinde küresel ısınmanın nasıl arttığını, Antartika’ya gittiğimde buzulların nasıl eridiğini gördük. Bu zor zamanda ne yapıp ne yapmamamız gerektiği ile ilgili bir bakışımız var.

Gaziantep’in UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağına girilmesinin uzun bir süreç olduğunu belirten Fatma Şahin, “Ama sonunda başardık ve hamdolsun çok farklı bir noktaya getirdik. Bu yılki temamız: Sürdürülebilirlik. Dünya sürdürülebilirliği konuşuyor. Sürdürülebilir kalkınma için gastronomi. O yüzden biz kebap, lahmacun, baklava şehri de değiliz. Vegan, vejetaryan, çölyak hastaları için oluşan özel menüler artık bunlarla da uzmanlaşıyor, uzmanlaştırıyoruz” dedi.

Fatma Şahin, ata tohumlarına, yöresel ürünlere sahip çıktıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Nizip’te eğer Ege’nin zeytin tohumunu ekmeye devam edersek, gastronomi memleketi olamayız. Bizim bölgenin yağışına ve nemine uygun atalık tohumlarımız var. Bölgede toprak analizi yapıyoruz ve analize göre tohumu belirliyoruz. Ana tohumu ve ata tohumu kütüphanesi kuruyoruz. Bu o kadar önemli ki. Kendi ata tohumumuzu, ana tohumumuzu dağıtmak için Tarım Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu biyoçeşitliliği kullanmamız, toplumla birleştirmemiz, bunu eğitmemiz, çiftçiye bunu iyi anlatmamız ve bunun gereğini yapmamız gerekiyor.

Gastronominin artık bir destinasyon ve bölgesel kalkınma anlamına geldiğini söyleyen Fatma Şahin, “Gastronomi artık bir destinasyon, bölgesel kalkınma. Ortak söylem, ortak eylem ve ortak dil, ortak hedef. Artık biz San Sebastian ile yarışıyoruz. Festival içeriğinde her şey var. Hep beraber bu festival coşkusunu beraber hissedelim. Gaziantep artık tam bir doğal eczane, şifa. Michelin yıldızlı şefler geliyor Gaziantep’e. Öğrenciler büyük bir ilgi gösteriyor. Bu ekibimizin sürdürülebilirliğiyle oldu. Kimi görmek, kimi duymak istiyorsanız bizde” sözleriyle anlattı.

Gazi şehrin geniş mutfak kültürünü global arenaya taşıyan festivalde; Michelin yıldızlı şefleri, UNESCO Gastronomi Şehirleri temsilcilerinin Gaziantep’in yöresel ürünleri ile düzenleyeceği workshop etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik üzerine sergiler, Coğrafi İşaret Çalıştayı gibi çok sayıda panel ve seminer düzenlenecek. Festivalde ayrıca geziler, müze ziyaretleri, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik yer alacak. GastroAntep Festivali ile Türkiye’deki gastronomi öğrencilerine global platformlarda staj imkânı da sağlanacak.

Basın toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra; AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür, Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, GBB Gazibel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Tural, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Başkanı Şef Doğa Çitçi bulundu.

Basın toplantısının sonunda Gaziantep yöresine özgü ikramlardan biri olan “Katmer” yapımı katılımcı basın mensupları ile paylaşılarak, katmerin tanıtımı yapıldı.